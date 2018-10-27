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Sınır kapısında büyük hareketlilik! Kuyruk 10 kilometreyi buldu

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 10 kilometreyi buldu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:14
Sınır kapısında büyük hareketlilik! Kuyruk 10 kilometreyi buldu

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen ihracat yükü taşıyan TIR'lar, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, yoğunluğun sürücülerin aynı anda çıkış yapmak istemesi ve gümrükte indirimli mazot kuyruğundan kaynaklandığını söyledi. TIR sürücüleri, dünden bu yana sınırda beklediklerini belirterek, ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmamasından şikayet etti. Almanya'ya gitmek için kuyrukta bekleyen TIR şoförü Ahmet Cavuş, neden beklediklerini bilmediklerini belirterek, "Burada bize kimse sahip çıkmıyor. Tuvalet yok, nereye gideceğimizi bilmiyoruz" dedi.

TIR'a çanak kurdu

Çekya'ya yük götüren Bulgar sürücü Stafı Todorov, aracına uydu çanağı takıp televizyon izledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda dünden bu yana sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Tadorov, "Çıkış yapmak için burada günlerce beklediğimiz oluyor. Ben de aracıma uydu taktım. Canım sıkılmasın diye Bulgaristan'dan yayın yapan televizyon kanallarını izliyorum. Vakit böyle geçiyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:14
  1. Edirne
  2. Kapıkule
  3. Kapıkule Sınır Kapısı
  4. TIR Kuyruğu

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