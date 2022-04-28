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Gündem Sınır kapısında 5 kilometrelik TIR kuyruğu
Gündem

Sınır kapısında 5 kilometrelik TIR kuyruğu

Türkiye'nin Gürcistan sınır kapısı olan Aktaş Gümrük Kapısı'nda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 11:27:00 -
Sınır kapısında 5 kilometrelik TIR kuyruğu

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Aktaş Gümrük Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu.

Kilometrelerce kuyruk oluştu
İHA'nın haberine göre, gümrük kapısına giden yoldaki emniyet şeridine park ederek sırasını bekleyen tırlar, burada 5 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluşturdu.

Tır sürücüleri uzun süredir burada beklediklerini ve bir an önce sıranın gelmesini beklediklerini söylediler.

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