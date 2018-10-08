Sınır kapılarında 'rüşvet' operasyonu! 14 tutuklama

Edirne'de, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Dereköy, İpsala sınır kapılarında rüşvet karşılığı TIR'ların geçişlerine kolaylık sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9'u gümrük memuru, 14 şüpheli tutuklandı. Operasyonun, gümrük kaçakçılığı olayı nedeniyle gözaltına alınan bir şüphelinin 'Whatsapp' kayıtlarında 'rüşvet verdiği' yönündeki görüşmelerinin ardından başlatıldığı ortaya çıktı.

14 kişi gözaltında

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2 ay önce giriş yapan bir yolcu otobüsünde 12 faturasız elektrikli bisiklet bulundu. Olayla ilgili 'gümrük kaçakçılığı' soruşturması başlatılırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.A.'nın incelenen cep telefonundaki 'Whatsapp' görüşmelerinde, gümrük memurlarının rüşvet istediği, TIR firmasının işlerini takip eden kişilerin de memurlara rüşvet verdiği belirlendi. Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı 'rüşvet' iddiasıyla genişletti. Telefon görüşmelerinde adı geçen Kapıkule, Dereköy ve İpsala sınır kapılarında görevli 9 memur ile onlara rüşvet verdiği öne sürülen 5 iş takipçisi, operasyonu düzenleyen Trakya Gümrük Kaçakçılık, İstihbarat Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 gümrük memuru 'rüşvet almak', 5 şüpheli ise 'rüşvet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin de cep telefonu kayıtlarının incelenmesinin sürdüğü belirtildi.