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Gündem Sınır hattında az önce yakalandılar
Gündem

Sınır hattında az önce yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişinin sınır hattında yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 14:48:00 -
Sınır hattında az önce yakalandılar

MSB, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişinin Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, '''Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.'' ifadeleri kullanıldı.

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