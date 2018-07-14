Sınır hattı kapatıldı! Kaçakçılık dönemi sona erdi

İç savaşın başlamasının ardından Suriye sınırının Türkiye'ye yakın bölgelerinin terör örgütlerinin kontrolüne girmesiyle, kaçakçılık ve kaçak geçişlerin yaşanması üzerine 911 kilometrelik sınır hattında önlemler alınmaya başladı. İlk etapta tel örgülerin yenilendiği ve hendeklerin kazıldığı sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı. Daha sonra Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması kapsamında, sınır hattının tamamının beton blokların yan yana konularak oluşturulacak duvarla kapatılması kararı alındı.

Karar üzerine, Türkiye-Suriye sınırının Asi Nehri dışındaki kara bölgelerinde kritik noktalara öncelik verilerek beton bloklar yerleştirilmeye başladı. 200 kilometrelik bölümü sınır kentlerinin valilikleri tarafından, geri kalan kısmı ise TOKİ tarafından üstlenilen uygulama kapsamında sınır hattı 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde, her biri 7 ton ağırlığındaki beton bloklarla kapatıldı. Üzerine de jilet tel konularak boyu 4 metreye yükseltilen duvarlarla kapatılan sınır hattı, 24 saat zırhlı araçlar ve teknolojik gözetleme sistemi ile de izlenmeye başlandı. Yaklaşık 300 kilometre kafes tel yapılan sınır hattının 500 kilometrelik bölümüne de geceleri kaçakçılık yapılmaması için aydınlatma sistemi kuruldu.

KAÇAKÇILIK SONA ERDİ

İç savaşın ardından Suriye'den Türkiye'ye at, araç ve sırtta taşımayla yapılan kaçakçılık da modüler beton duvar uygulaması ile sınır hattının kapatılmasıyla neredeyse tamamen bitti. Uygulama ile sınır hattından kaçak olarak Türkiye veya Suriye tarafına geçişler de engellendi. Sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve 24 saat izlenmesi bölgede kaçakçılık yapanların haksız gelir elde etmesini önlerken, aynı zamanda sigara, uyuşturucu başta olmak üzere birçok ürünü Suriye'den Türkiye'ye taşınmasına aracılık eden terör örgütlerinin finans kaynaklarına da darbe vurmuş oldu. Suriye'deki iç savaşın ilk 5 yılında milyonlarca liralık kaçakçılığın yapılması ile sınır kentlerinde haksız rekabete de neden olan kaçakçılığın Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması ile sonlandırılması, sınır kentlerindeki esnafı da mutlu etti.

ASKERİN ELİ TETİKTE, GÖZÜ SINIRDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile Türkiye sınırına yakın noktadaki Suriye topraklarında bulunan terör örgütleri de bölgeden temizlendi. Geçmişte terör örgütlerinin roket ve havanlı saldırıları ile sınır kentlerinde yaşanan tehdit, TSK'nın düzenlediği harekâtlar ile ortadan kaldırılırken, sınır hattında görevli Mehmetçik ise olası terör saldırılarına karşı teyakkuz durumunu sürdürüyor. 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutan Mehmetçik, sınırın Suriye tarafını termal kameralar, İnsansız hava araçları ve drone'lar ile sürekli izliyor. Teknolojik cihazlarla sınırda kuş uçurmayan Mehmetçik aynı zamanda sınır hattında 360 derece görüntü kaydı alınabilen zırhlı muharebe aracıyla da devriye görevi yapıyor.