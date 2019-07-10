Sınır birliklerine beton blok sevkiyatı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırındaki birliklere beton blok sevkiyatı yapıldı.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:09
Sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen beton blokları taşıyan 9 tır, Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Yaklaşık 2 ton ağırlığında beton blokların bulunduğu tırlar daha sonra ilgili birliklere gönderildi.
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