Sınıfta kalma olacak mı? Sınıfta kalma ortalaması kaç? Sınıf geçme notu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze sınavlara ve sınıfta kalmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi ilkokullarda sınıfta kalma diye bir dert yok. Ortaokullarda sınıfta kalma var mı? sorusu da yine orta 5., 6., 7. ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler tarafından merak edilmekte. Ortaokullarda sınıfta kalma yok ancak sadece sınavlarda kalma var. Ortaokullarda ikinci dönem sınavlarında kalma olmakta.

Ortaokullara not ortalaması 45’in altında ise öğrenci sınıfta kalabilmeke. Ortaokullarda pek sınıfta kalma olmamakta. Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? Devamsızlıktan ortaokul ve lisede sınıfta kalma yoktur. Çünkü öğrenciler korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam etmekte. İllerin risk durumuna göre de yüz yüze eğitim yapılmakta. Ancak hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim zorunlu olmadığından devamsızlıktan sınıfta kalma yoktur.

Lisede sınıfta kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde sınıf geçmeyle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı. MEB'in internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak. Öğrenciler, yüz yüze yapılamayan eğitim öğretim faaliyetlerinden not değerlendirmesine tabi tutulmayacak. Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacak, sorumluluk sınavında başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun edilecek.

Başarı puanı nasıl verilecek?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanacak? 12. sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11. sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacak. Diploma puanı, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanırken kullanılacak lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecek.

Lisede karne notları nasıl verilecek?

Lise karne notları nasıl hesaplanacak? Lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarını ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfta kalma olmuyor. MEB Bakanlığı birinci dönem karne alamayan öğrenciler için ikinci dönem yüz yüze sınavların 8 Mart tarihinden yapılmaya başlandı.

Yüz yüze eğitime başlanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esaslarını belirleyecek. Okulların açılması ve sınavların düzenlenmeye başlanmasıyla bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma, olması bekleniyor. Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

Devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı?

Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı? Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Korona salgını nedeniyle Bakanlık yüz yüze eğitimi zorunlu tutmadı. İsteyen veliler öğrencilerini okullara gönderirken, istemeyen veliler ise okul yönetimleri ile irtibata geçerek çocuklarını okullara göndermeyebilir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenciler için yüz yüze eğitimin yanında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile verilen uzaktan eğitim devam edecek. Okullara gitmeyen öğrenciler eğitimlerini buradan sürdürecek.