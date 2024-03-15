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Dünya Singapur'dan Gazze kararı! Başbakan Lee duyurdu
Dünya

Singapur'dan Gazze kararı! Başbakan Lee duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-15 16:52:00 -
Singapur'dan Gazze kararı! Başbakan Lee duyurdu

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Gazze'ye havadan insani yardım indireceklerini açıkladı.

Başbakan Lee, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye ulaştırılacak yardım için tanker ve stratejik nakliye uçağı (MRTT) ile "C-130 Herkül tipi" uçağın Ürdün'e gönderildiğini bildirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'a teşekkür etti

İnsani yardımın Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yapılacağını duyuran Lee, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a teşekkür etti.

Lee, Singapur'un Gazze'deki siviller için elinden geleni yapacağının ve uluslararası toplumun Gazze'deki vahim insani durumu çözüme ulaştırmak amacıyla beraber çalışması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ile Filistin arasında adil, kalıcı ve kapsamlı barış sağlanmasının gerektiğini kaydeden Lee, bunun tek yolunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uyan iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı.

Öte yandan, Singapur Savunma Bakanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, yardımların Ürdünlü yetkililere teslimi için Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Amman'a gidecek.
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İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde" açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn, son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

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