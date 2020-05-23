Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini geçti

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 31 bini aştı.



"The Straits Times"ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 642 artarak 31 bin 68'e ulaştığını açıkladı.



Yeni vakalardan yalnızca 6'sının Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalanların ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.



Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi.



Ülkede virüs tespit edilen 12 bin 995 kişi iyileşirken, 18 bin 50 kişinin tedavisi sürüyor.



Singapur'da yerel halk arasında dün 4, önceki gün ise 14 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.



- "Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında



Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.



Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının yayılımını düşürmüştü.



Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.



Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.