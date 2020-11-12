  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Singapur'da Güney Kore tarikatının üyesi olduğundan şüphelenilen 21 kişi tutuklandı
Aktüel

Singapur'da Güney Kore tarikatının üyesi olduğundan şüphelenilen 21 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:46:05 -
Singapur'da Güney Kore tarikatının üyesi olduğundan şüphelenilen 21 kişi tutuklandı

SEUL (AA) - Güney Kore'de binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından sorumlu tutulan bir tarikatla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 21 kişi, Singapur'da tutuklandı.

Singapur İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tutuklanan 12'si kadın 21 kişinin "yasa dışı topluluğun üyeleri olduğu"nun iddia edildiği belirtildi. Bu kişilerin, "Güney Kore'de kayıtlı Shincheonji İsa Kilisesi cemaatinin kayıt dışı yerel birimiyle bağlantılı faaliyetlere" katıldığı ifade edildi. Tutuklananların milliyetleri açıklanmazken suçlu bulunmaları halinde 3 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabilecekleri kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Singapur hükümetinin, "yasadışı toplulukların ya da bu topluluklarla bağlantılı kişilerin, Singapur'un kamu güvenliğini, huzurunu ve düzenini bozmasına izin verilmeyeceği" vurgulandı.

Shincheonji İsa Kilisesi'ne şubat ayında Singapur'daki etkinliklerini durdurması emri verilmiş ve cemaatin 5 Güney Koreli üyesi sınır dışı edilmişti.

Kilisenin Singapur'daki sözcüsü Kim Young-eun ise üyelerinin, Kovid-19 salgınından bu yana yüz yüze ibadet ettiğine ya da toplu etkinliklere katıldığına inanmadığını dile getirdi.

Güney Kore'de 27 bin 942 Kovid-19 vakasının 5200'ünün Shincheonji İsa Kilisesi ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Güney Kore'nin Suwaon kentinde, savcılar şubat ve martta hükümetin koyduğu sosyal mesafe tedbirlerine aykırı hareket ederek virüsün yayılmasına yol açtığı gerekçesiyle Shincheonji İsa Kilisesi cemaati lideri Lee Man-hee'yi gözaltına almıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf
Dünya

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen İngiltere..
Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası
Gündem

Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Gazetemiz Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşesinde yer verdiği Osman Yüksel Serdengeçti'nin fıkrası güldür..
Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir
Gündem

Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ'da görev yapmaya başlayan Rus Barış Gücü'nün ilk yapması gerekenler konusunda kritik ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay