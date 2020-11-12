Singapur'da Güney Kore tarikatının üyesi olduğundan şüphelenilen 21 kişi tutuklandı

SEUL (AA) - Güney Kore'de binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından sorumlu tutulan bir tarikatla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 21 kişi, Singapur'da tutuklandı.

Singapur İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tutuklanan 12'si kadın 21 kişinin "yasa dışı topluluğun üyeleri olduğu"nun iddia edildiği belirtildi. Bu kişilerin, "Güney Kore'de kayıtlı Shincheonji İsa Kilisesi cemaatinin kayıt dışı yerel birimiyle bağlantılı faaliyetlere" katıldığı ifade edildi. Tutuklananların milliyetleri açıklanmazken suçlu bulunmaları halinde 3 yıla kadar hapis ve para cezasına çarptırılabilecekleri kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Singapur hükümetinin, "yasadışı toplulukların ya da bu topluluklarla bağlantılı kişilerin, Singapur'un kamu güvenliğini, huzurunu ve düzenini bozmasına izin verilmeyeceği" vurgulandı.

Shincheonji İsa Kilisesi'ne şubat ayında Singapur'daki etkinliklerini durdurması emri verilmiş ve cemaatin 5 Güney Koreli üyesi sınır dışı edilmişti.

Kilisenin Singapur'daki sözcüsü Kim Young-eun ise üyelerinin, Kovid-19 salgınından bu yana yüz yüze ibadet ettiğine ya da toplu etkinliklere katıldığına inanmadığını dile getirdi.

Güney Kore'de 27 bin 942 Kovid-19 vakasının 5200'ünün Shincheonji İsa Kilisesi ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Güney Kore'nin Suwaon kentinde, savcılar şubat ve martta hükümetin koyduğu sosyal mesafe tedbirlerine aykırı hareket ederek virüsün yayılmasına yol açtığı gerekçesiyle Shincheonji İsa Kilisesi cemaati lideri Lee Man-hee'yi gözaltına almıştı.



