Koronavirüs salgını için kademeli normalleşme süreci sonunda başladı. Sinema salonlarının da durumuysa vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sinema salonları için herkes İçişleri Bakanlığının 1 Haziran'da yayınlayacağı genelgesini bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Genelgesi ile sinema salonlarının açılıp açılmayacağı konusu belli oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Sinemalar açıldı mı? Sinemalar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığının tarafından yayınlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşti. Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.