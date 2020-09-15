Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunamayacağı yerler mart ayında kapatıldı. Aylarca kısıtlamalar devam etti. Ardından yeni normalleşme sürecine adım atıldı. 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinden kademeli olarak normalleşmeye başladık. Sinama salonları da uzunca bir süre kapalı kaldı. Belirlenen koronavirüs tedbirleri doğrultusunda sinemalar 1 Temmuz’da kapılarını açtı. Peki, vizyonda hangi filmler var? Online sinema bileti nasıl alınır?

Sinema son filmler

Sinemaya gidecek olanlar vizyondaki en yeni filmleri merak ediyor. Vizyondaki filmleri Anadolu Ajansı internet sitesi ve kültür sanat haberleri yapan internet sitelerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca gazetelerin kültür sanat eklerinden de vizyona girecek olan filmler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gideceğiniz sinema salonlarına ait resmi internet sitelerinde de söz konusu salonda hangi filmlerin yayınlandığını da öğrenebilirsiniz.

Vizyondaki filmlere daha hızlı ulaşmak içinse çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalara Play Store veya App Store’den ‘vizyondakiler’ yazarak ulaşabilirsiniz.

Vizyondaki filmler

2020 yılı içerisinde büyük gişe yapması umuduyla pek çok film tüm dünyada vizyona girecekti. Ancak koronavirüs salgını sinema sektörünü de olumsuz etkiledi. Vizyona tarihi belli olan filmlerin çoğu ertelendi. Bazıları ise dijital platformlar yoluyla izleyicisiyle buluştu. Ülkemizde sinema salonu kapıları 1 Temmuz’da açıldı. Vizyonda bulunan filmlerin çoğu ise yabancı yapım.

Gideceğiniz sinemanın resmi internet sitesinden vizyondakileri ve vizyona girecek olan filmleri incelemeniz mümkün.

En yakın sinema nerede

AVM kültürü ülkemizde son 20-25 yılda bir hayli gelişti. Genellikle sinema salonları da AVM’lerde yer alıyor. Elbette bu durumun söz konusu olmadığı salonlarda mevcut. Bulunduğunuz konuma en yakın sinemayı Google'dan öğrenebilirsiniz. En yakın sinema yazdığınızda konumunuza yakın sinemalar ekranda sıralanacaktır.

Hangi sinemada hangi filmler var?

Sinema salonlarının hepsinde aynı filmler gösterilmiyor olabilir. Gitmek istediğiniz salonda hangi filmin yayınlandığını söz konusu sinemanın internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca sinema salonlarından telefonla da bilgi alabilirsiniz.

Sinemalar halk günü

Sinemalar genellikle hafta sonlarında kalabalıktır. Bu sebeple hafta içi bazı kampanyalar yapılabiliyor. İl ve ilçelere göre sinema salonlarının yaptığı kampanyalar değişiklik gösteriyor. Gitmek istediğiniz salondan halk günü kampanyalarının hangi günlerde uygulandığını öğrenebilirsiniz.

Türkçe sinemalar

Vatandaşlar genellikle Türk yapımlarını tercih ediyor. Bir diğer tercih ise dublajlı filmler. Vizyondaki filmlerin dublajlı yayınlanıp yayınlanmadığını yine sinemaların internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Online sinema bileti al

Sinema bileti al | Sinema salonuna gitmeden biletlerinizi satın alabilirsiniz. Böylelikle seans biletleri tükenmeden yerinizi ayırtmış olursunuz. Bazı bilet satışı yapan sitelerden bu işlemi yapabilirsiniz. Sinema salonlarının kendi resmi internet sitelerinden ise bu işlemi hızlıca yapabilirsiniz. Film izlemeyi düşündüğünüz sinema salonuna ait uygulamadan da bilet satın alabilirsiniz.