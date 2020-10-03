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Aktüel Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'nde değişiklik
Aktüel

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'nde değişiklik

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım ve uzun metrajlı sinema film yapım türlerinde desteklenen projelerin teslim, sinema salonu gösterim ve geri ödeme süreleri 18 ay uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:32:27 -
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - İlk uzun metrajlı kurgu film yapım ve uzun metrajlı sinema film yapım türlerinde desteklenen projelerin teslim, sinema salonu gösterim ve geri ödeme süreleri 18 ay uzatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sinema Sektörünün Desteklenmesi Yönetmeliği'ndeki değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yıl içerisinde desteklenmesi uygun bulunmayan projeler için, bir sonraki sene yapılacak destekleme kurulları veya Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonunda değerlendirmeye alınmak üzere başvuruda bulunulabilecek.

Bakanlık tarafından 2017 ve 2018 içerisinde ilk uzun metrajlı kurgu film yapım ve uzun metrajlı sinema film yapım türlerinde desteklenen projelerin teslim, sinema salonu gösterim ve geri ödeme sürelerine ilişkin yükümlülükler imzalanan destek sözleşmelerinde belirtilen tarihten itibaren 18 ay uzatılarak, sahiplerine projelerini tamamlayabilmeleri için ek süre verildi.

Değişiklikle, 2019 ve 2020 içerisinde yine Bakanlıkça desteklenen ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım ve ortak yapım film projelerinin 18 ay içerisinde film çekimlerine başlama yükümlülüğü 36 ay olarak yeniden belirlendi.

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