Sinema devi IMDb İsrail'i silip Filistin yazdı

Dünyanın önde gelen sinema veri tabanlarından IMDb’nin bazı film dağıtım kayıtlarında dikkat çeken bir değişiklik yapıldığı görüldü. Bazı kayıtlarda “İsrail” ifadesinin yerine “Filistin Toprakları” ve “İşgal Altındaki Filistin Toprakları” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

Amazon bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın en büyük sinema ve televizyon veri tabanlarından IMDb’nin profesyonel kullanıcılar için hazırladığı IMDbPro platformunda dikkat çeken bir terminoloji değişikliği ortaya çıktı. Bazı film dağıtım kayıtlarında daha önce “İsrail” olarak belirtilen dağıtım bölgesinin artık “Filistin Toprakları” veya “İşgal Altındaki Filistin Toprakları” şeklinde gösterildiği görüldü. Değişiklik, filmlerin dünya çapında hangi şirketler tarafından dağıtılacağını gösteren “dağıtım hakları” (distribution rights) kısmında görülüyor.

İsrailli dağıtım şirketlerinin daha önce filmlerini İsrail’de dağıttığının belirtildiği, ancak son dönemde bazı film sayfalarında bu bölgelerin “Filistin Toprakları” veya “İşgal Altındaki Filistin Toprakları” şeklinde listelendiği aktarıldı. Buna karşın bazı film ve dizi kayıtlarında “İsrail” ifadesinin kullanılmaya devam ettiği belirtildi.

İSRAİLLİ DAĞITIMCILARIN BÖLGESİ DEĞİŞTİRİLDİ

IMDbPro kayıtları incelendiğinde, platform genelinde ve bütün eski kayıtlar için yapılmış kapsamlı bir isim değişikliği olmadığı görülüyor. IMDbPro’da “Filistin Toprakları” olarak değiştirilen yapımların arasında “The Black Ball” yer alıyor. Cannes’da gösterilen İspanyol yapımı filmin IMDbPro kaydında İsrail dağıtım firması olan New Cinemas’ın dağıtım bölgesi “İşgal Altındaki Filistin Toprakları” olarak görülüyor. İsrailli dağıtım şirketi Red Cape’in dağıtım haklarını aldığı “Runner” ve “Backrooms” filmlerinin dağıtım bölgesi de “İşgal Altındaki Filistin Toprakları” olarak listeleniyor. Aynı durumun Lev Films ve United King gibi diğer dağıtım şirketlerine ait bazı filmlerde de görüldüğü Haaretz’in haberinde geçiyor.

FİLİSTİN BÖLGESİ ZATEN KULLANILIYORDU

IMDb’nin genel veri tabanında da “İşgal Altındaki Filistin Toprakları” tanımı zaten bölge olarak kullanılıyor. Asıl yeni olan şey, İsrailli dağıtımcıların dağıtım bölgesi olarak bazı IMDbPro kayıtlarında “İsrail” yerine bu ifadelerin kullanılması. Dağıtım şirketleri bu listelemeden haberdar olmadıklarını ve harekete geçeceklerini söyledi. IMDb yönetiminin söz konusu terminoloji değişikliğinin kapsamı, gerekçesi ve kalıcı olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Kaynak: Yeni Şafak