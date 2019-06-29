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Sındırgı’da Yaz Kursları Başladı

Sındırgı Belediyesinin geleneksel yaz kursları bu yıl da dolu dolu geçecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
Sındırgı’da Yaz Kursları Başladı

Sındırgı Belediyesinin geleneksel yaz kursları bu yıl da dolu dolu geçecek. Yaz kursları Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde düzenlenen törenle başladı. Sındırgı’da yüzme hocaları eşliğinde açılacak yüzme kurslarına yaklaşık 900 öğrenci katılacak.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi,Sındırgı kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri işbirliği ile Cumhuriyet ortaokulunda gerçekleşecek değerler eğitimi yaz kurslarında çocukları kursların yanında birbirinden güzel aktiviteler de bekliyor.


Özellikle Büyükşehir belediyesi tarafından okul bahçesine kurulan yüzme havuzunda gerçekleşecek kurslarda yüzme bilmeyen öğrenci kalmayacak. İki bayan iki erkek çalıştırıcı eşliğinde açılacak yüzme kurslarına yaklaşık 900 öğrenci katılacak. 8 ayrı branşta açılacak kurslarda 12 eğitmen ile çocuklara eğitim verilecek. Değerler eğitimi ve yüzme kursunun yanında öğrenciler ilgi alanlarına göre güreş, jimnastik, voleybol, kort tenis, resim, ebru, bağlama, santraç, binicilik kurslarına katılabilecekler. Kursların yanında kültür gezileri, piknik organizasyonları ile çocuklar dolu dolu bir yaz geçirecek.


Çocukların eğitimine ve sporla buluşmalarına büyük önem veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ On yıldan bu yana kamu kurumlarımız işbirliği ile açtığımız değerler eğitimi yaz kurslarına 6 bin’e yakın çocuğumuz katıldı. Çocuklarımız bu sayede hem değerlerimizi öğrendi hem de sporla buluştu. Yaz okullarımızdan Cengiz Ünder gibi ilçemizi ve ülkemizi gururlandıran sporcular çıktı. Kurslarımızı 1 Temmuz itibari ile başlatacağız. Büyükşehir belediyemizin desteği ile inşallah bu yaz yüzme bilmeyen çocuğumuz da kalmayacak. Bütün bu kursların esas amacı çocuklarımızı sosyal medyadan, telefon, tablet gibi aletlerden bir nebze uzak tutabilmek, çevreye entegre olmalarını sağlayabilmek. Bugüne kadar yaz kurslarımızda çocuklarımıza sporun yanında aile ahlakını, sokak ahlakını da öğretmeye, faydalı bireyler yetiştirmeye özen gösterdik. Bundan sonra da öyle olacak. Katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum“ sözlerine yer verdi.


Yaz kurslarına katılacak öğrenciler velileri ile birlikte branş hocalarından kurslar hakkında detaylı bilgi aldı. Kurslara katılacak öğrencilere formalarıBalıkesir Büyükşehir Belediyesi sağlayacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
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