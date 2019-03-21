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Sındırgı’da çevre temizliği

Sındırgı’da “Geleceğini Çöpe Atma” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Cüneyt Vadisinde çevre temizliği yapıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
Sındırgı’da çevre temizliği

Sındırgı’da “Geleceğini Çöpe Atma” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Cüneyt Vadisinde çevre temizliği yapıldı.


Sındırgı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel bir maden şirketi işbirliğiyle hazırlanan ve paydaşlarla birlikte yürütülen proje kapsamında ilk çevre temizliği etkinliği Cüneyt Vadisinde gerçekleştirildi. Çevre temizliğine Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık, Maden şirketi temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Çevre bilincinin geliştirilmesi ve ortaklaşa iş gücünün pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla sürdürülen çevre temizliğine protokol üyeleri ve projenin diğer paydaşları da eşlik ederek destek verdiler.


Öğrencilerin yapmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür eden Kaymakam Oktay, öğrencilerin çevreye duyarlı davranışlarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “bundan sonra, gerek çevre ile ilgili olsun gerekse diğer konularda olsun birlikte çalışmalarımız devam edecek” dedi.


Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “ Bengi projesi kapsamında‘Geleceğini Çöpe Atma’ etkinliği adı altında Cüneyt vadisinde Kaymakam Zafer Oktay ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte çevredeki çöpleri topladık. En güzel temizlik kirletmemektir. Doğal şehir Sındırgı da doğayı kirletmeyelim. Bizler belediye olarak temizlik çalışmalarımızı dur durak bilmeden sürdürüyoruz. Ancak daha temiz Sındırgı doğayı kirletmemek le mümkün. Bizim temizlediğimiz yere siz çöp atarsanız bir saat sonra aynı olur. Bu yüzden diyoruz ki siz temiz, biz temiz, Sındırgı tertemiz" sözlerine yer verdi.


Proje kapsamında çevre temizliği etkinliklerinin Çaygören Barajında ve Çamlık alanında da yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
  1. doğa

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