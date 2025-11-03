  • İSTANBUL
Yerel Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaklaşık üç aydır devam eden "deprem fırtınası" durulmuyor. Akşam saatlerinde 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılan bölgede, saat 23.23'te 4,3 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 4,91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yaklaşık 3 aydır deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün de 4,9'luk bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti.


