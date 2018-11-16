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Sincek: 7 milyon kişi 2. defa emekli olacak

Açıklamalarda bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Yaklaşık 7 milyon kişi de 56 yaşında ikinci kez emekli olacak." dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 13:44
Sincek: 7 milyon kişi 2. defa emekli olacak

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bundan 15 yıl önce insanlara ek bir sosyal güvence sunabilmek amacıyla kurulduğuna dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Geleceğe yatırım yapılan bu köprüden bugüne kadar binlerce insan geçti. Emekli olanlar bu tasarrufun keyfini sürmeye başladı” dedi.

Sincek, “Yaklaşık 7 milyon kişi de 56 yaşında ikinci kez emekli olacak. Yatırdıkları katkı payının yüzde 25’i kadar da devlet katkısı alacak. Bu ek gelirle emeklilik dönemlerinde refah düzeyleri yükselecek” diye konuştu.

Katkı payları yıllık tavan limitlerin altında kalan katılımcılara bir hatırlatmada da bulunan Sincek, şunları belirtti; “Bilindiği gibi BES’te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu limit yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ini geçemiyor. Ödediği katkı payıyla bu limitin altında kalanlar için fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Zira bu yılın devlet katkısı hakkı bu takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 13:44
  1. Bireysel Emeklilik Sistemi
  2. Bireysel Emeklilik
  3. Katılım Emeklilik
  4. Ayhan Sincek

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