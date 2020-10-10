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Aktüel Sincar'da güvenliği Irak merkezi yönetimi sağlayacak
Aktüel

Sincar'da güvenliği Irak merkezi yönetimi sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:11:13 -
Sincar'da güvenliği Irak merkezi yönetimi sağlayacak

BAĞDAT (AA) - Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar’da güvenliğin, merkezi yönetime bağlı güçler tarafından sağlanacağı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sincar’da güvenliği İçişleri Bakanlığı (polis) sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Bağdat ve Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen ve terör örgütü PKK’nın varlık gösterdiği Sincar’daki sorunların çözümüyle ilgili dün başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşma gereğince, yerel ve dışarıdan gelen silahlı grupların (terör örgütü PKK) bölgeden temizlenmesi, Sincar'da yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi ve bölgenin yeniden imarının sağlanması öngörülüyor.

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