Sincan’dan Avrupa’ya yük oranında büyük artış

Yeni Akit Ankara

Sincan’da son 10 yılda kaydedilen gelişmelerle ilgili basın toplantısında aktarılan bilgilere göre, bölgeden Avrupa ve Orta Asya ülkelerine gönderilen tren sayısı yıllık ortalama yüzde 55,1 artarak 6 bin 242’ye ulaştı. Sincan Demiryolu Departmanı’nın verileri, Korgas ve Alatar gümrük kapılarından Avrupa ve Orta Asya’daki 19 ülke ve bölgeye yapılan düzenli tren hatlarının sayısı 57’yi bulduğunu gösterdi. Söz konusu hatlarla giyim, elektronik ürünler ve yedek parça dâhil olmak üzere 200 kategoride ürün taşınıyor.

Kalifiye eleman için 10 milyar yuan ayrıldı

Toplantıda, ayrıca Sincan’da yüksek nitelikli kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kalifiye personel yetiştirilmesi alanına 10 milyar yuanlık fon ayrıldığı duyuruldu. Söz konusu fonun büyük çaplı sanayi projeleri, inşaatlar, bilimsel Ar-Ge platformları ve halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren önemli projelerde görev alacak kalifiye personel yetiştirilmesine destek sağladığı öğrenildi.Bu kapsamda, Sincan’ın özgün endüstriyel avantajlarına dayanılarak, üst düzeyli kalifiye elemanların ve entelektüel sermayenin bölgeye çekildiği, kalifiye personelin gelişme ortamının optimize edilerek 38 bin kalifiye personel bölge dışından getirildiği belirtildi.

Toplantıda, Sincan’daki ulaşım ağlarının gelişmesinin bölge ekonomisinin kalkınmasına güç kattığı da vurgulandı. Sincan’daki faal demir yollarının uzunluğu 8 bin 768 kilometreyi bulurken, dünyanın çöldeki ilk demir yolu açıldı. Bölgedeki faal kara yollarının toplam uzunluğu 217 bin 300 kilometreye ulaşırken, bölgenin tüm illeri ve şehirlerine otobanlarla erişim sağlandı.

Bölge, faaliyetteki 24 sivil havalimanıyla da bu alanda ülkede ilk sırada yer alıyor.