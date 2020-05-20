  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu
için kalan
Aktüel

Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın

Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:29:18 -
Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Malıköy Mahallesi'nde medikal malzeme üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiyenin çabalarıyla kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrika deposunda hasara yol açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı