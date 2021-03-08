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Yerel Sincan ilçesinde sokaklara, parklara kadın eli değdi!
Yerel

Sincan ilçesinde sokaklara, parklara kadın eli değdi!

Sincan Belediyesi’nin her biriminde çok sayıda kadın istihdam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı park ve seralarda çiçeklerin bakımı, ağaçların budama işlemi yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 10:48:00 -
Sincan ilçesinde sokaklara, parklara kadın eli değdi!

 Yeni Akit  Ankara 

Sincan Belediyesi’nin her biriminde çok sayıda kadın istihdam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı park ve seralarda çiçeklerin bakımı, ağaçların budama işlemi yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan

kadınlar, sokakları tertemiz yapıyor. Mimar, mühendis, veteriner, güvenlik görevlisi, her iş kolundan sayısız başarılara imza atan kadınlar, çalışmalarıyla takdir topluyor. Belediye Başkanı Murat Ercan, “Kadınlar hem toplumun hem de ailenin temel taşıdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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