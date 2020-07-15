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Gündem

Sincan Belediyesinden 15 Temmuz klibi

Sincan Belediyesi, 15 Temmuz anısına video klip paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:26:00 -

Sincan Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına video klip paylaştı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yaptığı açıklamada, "Milli birliğimizin hiç bir şartta ayaklar altına alınamayacağının göstergesi olan kutlu gün geldi. Vatan için hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

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