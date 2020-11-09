Yazılılar sınavlar nerede yapılacak? 31 Ağustos Pazartesi günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. 2 Kasım’da son olarak 5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli sınavların yazılıların nerede nasıl yapılacağını araştırmaya başladı mı? Sınavlar okulda mı yapılacak?

Sınavlar okulda mı yapılacak? | Yazılılar online mı olacak?

Milyonlarca öğrenci yazılıların okullarda mı internette üzerinden mi yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında 81 il müdürlüğüne sınavlara ilişkin bir yazı gönderdi. Söz konusu kararda sınavların nasıl nerede yapılacağına iliştin detaylar yer aldı.

Yapılan açıklamada, sınavların yüz yüze yapılacağı belirtildi. İşte, MEB’ten yapılan açıklama şöyle:

Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.