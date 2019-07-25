Sınavdan arzu ettiği puanı alamayan gençlere nasıl yaklaşmak gerekiyor?

Yaz aylarında malum peş peşe gençlerin girdiği sınav sonuçları açıklanıyor. Bu dönemde kimi arzu ettiği puanı alırken kimi hayallerini bir yıl daha ertelemek zorunda kalıyor. Hal böyle olunca da birçok evde stres ve heyecan aynı anda yaşanıyor. Hayalini kurduğu puanı alamayan ya da okul kazanamayan gençlerin büyük kısmı bunalama giriyor. Peki, evladınızın neşesine kavuşması için ona nasıl yaklaşmanız gerekiyor?

"Sınav değil sen önemlisin"

Gençler ne yazık ki hayatlarının geri kalanında yaşayacağı mutluluğu yalnızca söz konusu sınavlara bağlıyor. Bu nedenle arzu edilmeyen bir sonuç aldıklarında keyifleri bir hayli kaçıyor. Evlatlarınıza önemli olanın sınav olmadığını; onun sağlığının daha kıymetli olduğunu belirtmenizde yarar var. Ayrıca hepimizin insan olduğunu ve bu nedenle başarı kadar başarısızlığın da doğamızın bir gereği olduğunu ifade etmeye çalışın.

"Asla pes etme"

Sınav sırasında aksilikler yaşanması çok normal, seneler senesi çalışıp birkaç saat içinde eğitim hayatının şekillenebilecek olması öğrencilerde müthiş bir gerginliğe yol açıyor. Bu nedenle evladınıza pes etmemesi gerektiğini, yine aynı tempoyla çalışıp gelecek sene çok daha başarılı olabileceğini hatıratın.

Eleştirmeyin, alay etmeyin

Çocuğunuzun aldığı sonucu eleştirmeyin. Hatta bazı ailelerin yaptığı gibi kendi öfkenizi onunla alay ederek gidermeyin. İnanın böyle bir davranış evladınızın tüm hayatını olumsuz etkiler. Siz onun ailesisiniz ve onun böylesi bir durumda sizin desteğinize ihtiyacı var. Evet, bütün bir yıl sizin istediğiniz tempoda çalışmamış olmayabilir. Aldığı sonuç ve sizin tutumunuz onu bir sonraki sene için motive edebilir.

Destek alın

Siz elinizden geleni yapıyorsunuz ama evladınız bir türlü içine girdiği psikolojik durumdan kurtulamıyorsa; profesyonel destek almanız gerekebilir.