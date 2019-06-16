Sınava giren siyam ikizleriyle yapılan röportajda ilginç anlar

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu kardeşler merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde dün YKS'de birlikte ter döktü.

İlgi odağı oldular

Sınav sonrası Ayşe ve Sema Tanrıkulu, sadece okul idareci ve öğretmenler tarafından ilgi odağı olmakla kalmadı, aynı zamanda muhabirlerin de ilgi odağı oldu. Ancak muhabirlerden biri röportaj sırasında siyam ikizlerine ilginç bir soru sordu.

Muhabirin sorusu şaşırttı

Muhabir ikizlere, "Sınava ayrı ayrı mı girdiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Soruya cevap veren Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu, muhabirin sorusunu cevaplandırsa da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İkisi de ilahiyat istiyor

Hedeflerinin ilahiyat fakültesi olduğunu ve aynı üniversitede okumak istediklerini söyleye Ayşe Tanrıkulu, “Sınava girdik çok heyecanlandık. Benim sınavım güzel geçti. Sınava aynı sınıflarda girdik. İsteğimiz aynı üniversite inşallah ilahiyat fakültesini düşünüyoruz. İsteklerimiz aynı ikimizin. Aynı üniversiteyi kazanamazsak sıkıntı gibi görünüyor.” dedi.