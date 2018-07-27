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Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon!

Son dakika haberine göre, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ'nün eriştiği sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:24
Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde 27/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (Takvim)

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:24
  1. Ankara
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