  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sınav merkezleri dezenfekte ediliyor

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından sınav merkezi okullar dezenfekte ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:30:50 -
Sınav merkezleri dezenfekte ediliyor

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından sınav merkezi okullar dezenfekte ediliyor.


14 Haziran tarihinde yapılacak Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 20 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) öncesi sınav merkezi okullar dezenfekte ediliyor.


Sınav öncesi öğrencilerin huzurlu güvenli ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınava girmelerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, il merkezinde yaklaşık 150 okulda dezenfekte seferberliği başlattıklarını söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatlarıyla başlatılan çalışmaların üç ekip halinde devam ettiğini ifade eden İsmail Atlı, “Önümüzdeki günlerde yapılacak Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme, Liselere ve üniversite sınavlarına katılacak öğrencilerimizin sınav merkezlerini titizlikle dezenfekte ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları. Gerek belediyemizin gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların aldığı önlemlerle sınavlar inşallah en güvenli şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı