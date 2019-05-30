Sınav kaygısı başarınızı olumsuz etkilemesin

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kalırken Gaziantep Özel Anka Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Sümeyra Çelik, adayların sınava yüksek moral ile girmesinin başarıda önemli olduğuna dikkat çekerek, sınav kaygısı ile baş etme yolları ile ilgili önerilerde bulundu.

Liseye yeni geçecek olan öğrencilerin heyecanla beklediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Sümeyra Çelik, öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verirken, velilere de çocuklarına davranışları konusunda uyarıda bulundu. “Sınav kaygısı, öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleyerek başarının düşmesine yol açmaktadır. Sınav kaygısı yaşayan birinde genellikle dikkat dağınıklığı, anlama güçlüğü, bilgiyi hatırlama ve organize etmede güçlük yaşanması gibi performansı düşürecek belirtiler görülebilir. Bunun yanı sıra el titremesi, aşırı terleme, karın ağrısı, bağırsak problemleri baş ağrısı da fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkar. Bazen kişi sınavı, incelenme ve değerlendirme kaygıları yüzünden kendine bir tehdit olarak algılar ve bedensel olarak da bu şekilde tepki verir. Var olan durumu olduğundan büyük görmek ve sınava atfedilen değeri farklı değerlendirmek kaygının artmasına ve vücudun duygusal-düşünsel ve bedensel tepki vermesine neden olur. Sınav öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında ortaya çıkmasını yoğun kaygı, korku ve endişeler olumsuz şekilde etkilemektedir. Kaygının belirli düzeyde olması sağlıklı ve motive edicidir. Ancak yaşanılan kaygı, başarı ve performansı düşürecek kadar etkili olmamalıdır. Sınava hazırlanmak kadar öğrenilen bilginin hafızada yer edinmesi de önemlidir. Bu da ancak yeterli ve düzenli beslenme alışkanlıkları kazanmakla ve vücudun ihtiyacına göre alınan uyku miktarı ile ilişkilidir."

Sınavın sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmanın, sınavın sonucunu felaketleştirmenin, sınava İlişkin bilgi ve becerisine veya bunu yansıtabileceğine güvenmemenin ve olumsuz değerlendirilme yani bilginin değil de kişiliğin değerlendirildiğini düşünmenin sınav kaygısının ortaya çıkmasının en büyük nedenleri arasında olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog Çelik, bazı teknikler kullanarak kişi kaygı düzeyini dengeleyebileceğine dikkat çekti.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Çelik, "Kaygıdan kaçmak yerine onu kabullenip olabilecekleri felaketleştirmeden düşünmeye çalışmak, herhangi bir olumsuz durumda ne yapabileceğinin planını önceden yapmak, olabilme ihtimali düşük inançlar yerine gerçekçi düşünceler ve inançlar geliştirmek, nefes egzersizleri yaparak gevşemeye çalışmak sınav kaygısı ile başa çıkabilmek için etkinliği kanıtlanmış bazı yöntemlerdir. Bu yöntemleri kullanarak kaygı düzeyi işlevsel bir düzeye getirilebilir" dedi.

Sınav kaygısı ile baş etme konusunda ailelere de büyük görev düştüğünü ifade eden Çelik, "Bazı aileler sınavdan önceki son birkaç günde aşırı heyecanlanıyorlar ve farkında olmadan da çocukları etkileri altına alıyorlar. Bu süreçte çocuklarının başarılı olabilmesi için aileler dikkatli davranmalı. Özellikle ebeveynlerin sınava girecek çocuklarına güven hissi aşılamaları gerekmektedir. Ebeveynlerin sınavı hayatın tek amacı haline getirmekten kaçınmaları, beklentilerini yüksek tutmamaları, onlara anlayışlı, yardımsever ve sınav sonucundan bağımsız bir şekilde koşulsuz sevgi ile yaklaşmaları sınava giren çocuklarında var olan kaygı düzeyini azaltmaya yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Sümeyra Çelik, "Sınava yüksek moralle girmeniz emin olun başarınızı olumlu etkileyecektir. Sınav önemlidir, ama her şey değildir. Önemli olan sizin hayattan ne istediğinizi bilmeniz ve o yolda azimle yürümenizdir" diye konuştu.