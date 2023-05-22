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Siyaset Sinan Oğan’la ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

Sinan Oğan’la ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:05:00 -
Sinan Oğan’la ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan’ın Millet İttifakı toplantısı öncesi görüşme yaptığı iddia edildi.

Siyasette gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşmesine çevrilmişken HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre iki isim hafta içinde bir araya geldi.

Kılıç’ın edindiği bilgiye göre ikili, CHP Genel Merkezi’ndeki Millet İttifakı liderlerinin toplantısından hemen önce görüştü. Basından gizli gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu ve Oğan süreci değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı toplantısında da Oğan’la yaptığı görüşmeye dair liderleri bilgilendirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye de yer verilen haberde, Özdağ’ın görüşmede Kılıçdaroğlu’nu yeterince hazırlıklı görmediği ve kazanabileceğine dair izlenim edinmediğini söylediği kaydedildi.

 
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