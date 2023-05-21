Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konuşulurken sıcak gelişme! ATA İttifakı sona erdi

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan ATA İttifakı dağıldı.

Gelişmeyi Halk TV canlı yayınında konuşan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz duyurdu.

"Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık." diyen Öz, "Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. ATA İttfakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Ümit Özdağ ile igerçekleştirdiği görüşmesine de yer veren Öz, "Ümit Hoca'ya 'Nasıl karar vereceksiniz?' diye sordum; 'Yönetimimize soracağız' dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımızI açıkladık." dedi.

'ATA İttifakı resmen sona ermiştir'

Vecdet Öz, ATA İttifakı'nın dağıldığını şöyle duyurdu:

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İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız.

Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk.