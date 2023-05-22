Sinan Oğan'ın kararı sonrası iyice köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu kimi tercih edecek: Terör sevici HDP mi faşist Özdağ mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oluşturdukları mutabakat metnini, işbirliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirterek, "Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek." açıklamasını yaptı.

Özdağ, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ümit Özdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 madde ve 66. madde) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, işbirliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk milletine arz ederim."