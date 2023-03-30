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Siyaset Sinan Oğan'dan Yavuz Ağıralioğlu'na davet!
Siyaset

Sinan Oğan'dan Yavuz Ağıralioğlu'na davet!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 23:41:00 - 2023-03-30 23:56:45
Sinan Oğan'dan Yavuz Ağıralioğlu'na davet!

Habertürk TV canlı yayınında konuşan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oy oranlarını açıklayarak, İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na davette bulundu.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Başlangıç oylarının yüzde 7-9 arasında olduğunu söyleyen, iddialı ifadeler kullandı:

"Bunun süreç içerisinde ilk aşamada yüzde 16'lara ve daha sonra daha yukarıya çıkacağını düşünüyor, hesaplıyoruz."

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili soruya da cevap veren Oğan, "Görüşürüz, konuşuruz, gelirse mutlu oluruz" dedi.
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