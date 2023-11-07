  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümet 700 bin adet ikinci el aracı satışa çıkarıyor! Fiyat makul tutulacak, tarih resmen belli oldu

Kuveyt'ten heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Bunu yapabiliriz

Kıdem tazminatınızı için çarpıcı anket! 3 çalışandan 1'i hakkının farkında değil

Ne yapıp edip gündeme gelmeyi başarıyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yol çalışmalarına inanmayanlara videolu yanıt: "He montaj"

Günlerdir dedikodular çalkalanıyordu! SGK’dan maaş alanlara haber var

Birçok ülkedeki yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldılar! ABD devi Türkiye'de üretip dünyaya gönderecek

Netanyahu’nun sırdaşından kankasını kızdıracak sözler! “Saldırılar bitince…”

Günlerdir merak ediliyordu! Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıkladı

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…
Siyaset Sinan Oğan'dan Özgür Özel'e çağrı!
Siyaset

Sinan Oğan'dan Özgür Özel'e çağrı!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:46:00 - 2023-11-07 17:54:54
Sinan Oğan'dan Özgür Özel'e çağrı!

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Madem CHP’de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim" dedi.

Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı binasının açılışı, Sinan Oğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış sonrası konuşan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki en önemli gerekçelerimizin başında Türkiye'nin istikrarının devamı isteğimiz gelmekteydi. Biz Türkiye'yi bir bilinmeze sürüklensin istemedik buna müsaade etmedik. Mevcut yönetimin 2028'e kadar devamı ve güçlü bir şekilde devamı bizim için tüm siyasi çıkarların, hedeflerin üzerindeydi. O sebeple bizi anlamak isteyenler bu kararı neden verdiğimizi bir düşünsünler. Eğer bugün Türkiye istikrarsız olsaydı Cumhurbaşkanlığı makamı muhalefette parlamento iktidarda kalsaydı, Türkiye'nin bugün çevresindeki bu kadar ateş çemberi içerisinde parlamentoyla Cumhurbaşkanlığı arasında bugün bir kavga yaşansaydı. Bundan Türkiye büyük zarar görürdü. Biz kararımızı alırken duygusal değil, mantıksal karar aldık, biz kararımızı alırken Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için karar aldık ve biz kararımızı alırken Türkiye'nin nasıl çevresinde bir ateş çemberi olduğunun farkına vararak karar aldık" dedi.

"CHP'de milli bir sayfa açsın isterim"

Oğan, Türkiye’de siyasetin hızla değiştiğini ifade ederek, "2028 sürecinde siyasette de bir elit değişimi sürecini tamamlamış olacağız. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi ile başladı. Bu arada CHP’nin yeni seçilen Genel Başkanı Özgür Özel’e hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Buradan kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyorum.

CHP’nin bu Selahattin Demirtaş sevdasının, Atatürk’ün partisinin, HDP, HEDEP sevdasının kendisine hiçbir siyasi gelecek vadetmediğini ifade etmek isterim. Madem CHP’de yeni bir genel başkan seçildi, milli bir sayfa açsın isterim. Kılıçdaroğlu gibi eğer, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğüne kastedenlere selam göndererek, bu ülkeyi yönetmeye talip olacaksa hiç boşuna talip olmasın. Asla ve asla Türk milleti bölücülere selam çakanlara bu iktidarı nasip etmeyecektir” diye konuştu.

Hepsi tiyatronun bir parçası! CHP’de ne değişti, ne değişmedi?
Hepsi tiyatronun bir parçası! CHP’de ne değişti, ne değişmedi?

Siyaset

Hepsi tiyatronun bir parçası! CHP’de ne değişti, ne değişmedi?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?
Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

Siyaset

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'
Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

Gündem

Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe
CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe

Gündem

CHP'de bölünmeler bitmiyor! Özgür Özel'e ilk darbe

CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok "Abdullah Gül" detayı! Bu gerçekten doğru mu?
CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Medya

CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

CHP Kurultayı öncesi "Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım" diyen Barış Yarkadaş’a Özgür Özel’den destek geldi
CHP Kurultayı öncesi “Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım” diyen Barış Yarkadaş’a Özgür Özel’den destek geldi

Gündem

CHP Kurultayı öncesi “Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım” diyen Barış Yarkadaş’a Özgür Özel’den destek geldi

Özgür Özel de itiraf etti! CHP’li delegeler fırıldağa dönmüş
Özgür Özel de itiraf etti! CHP’li delegeler fırıldağa dönmüş

Siyaset

Özgür Özel de itiraf etti! CHP’li delegeler fırıldağa dönmüş

Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’
Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’

Siyaset

Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23