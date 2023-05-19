Sinan Oğan’a büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sinan Oğan ile ilgili bir tweet attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'ın desteğini almak istediği şu günlerde Yanardağ, "Sinan Oğan sözünde boncuk, kimliğinde keramet olduğunu sanan, %5 tepki oyunun kendisine verildiğne inanan bir siyasetçi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, milletvekilliği seçimleri ise tamamlandı.

İki seçimde de Cumhur İttifakı kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ağır bir yenilgi aldı.

Bu yenilginin ardından muhalefet hem toparlanmaya hem de seçimlerde kilit bir rol oynayan Sinan Oğan'ın desteğini almaya çalışıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu bu destek için, şu sıralarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

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Ancak muhalefet seçmeni ve gazeteciler, Sinan Oğan'dan pek hazetmiyor. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sinan Oğan ile ilgili bir tweet attı.

Yanardağ, attığı tweet ile Sinan Oğan hakkında olumsuz sözler söyledi.

Yanardağ'dan Oğan'a: İlkesiz

Merdan Yanardağ şu sözleri kullandı:

"Sinan Oğan sözünde boncuk, kimliğinde keramet olduğunu sanan, %5 tepki oyunun kendisine verildiğine inanan bir siyasetçi.

*Kim fazla verirse onunla anlaşırız" diyecek kadar da ilkesiz ve siyasal ettikten uzak. Oğan'ın, aldığı tepki oylarını yönlendirme olasılığı ise sıfıra yakın."

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