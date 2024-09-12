Sinan Oğan Ümit Özdağ’ı ifşa etti

14 Mayıs Seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak giren Sinan Oğan, seçimleri ikinci tura kalmasının ardından Ümit Özdağ’ın “'Cumhur İttifakı bana bakanlık verirse desteklerim, vermezlerse tarafsız kalacağım” dediğini açıkladı.

Ümit Özdağ’ın başta Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek gibi bir seçeneği olmadığını ifade eden Oğan, şöyle konuştu:

“Ümit Beyin Cumhur İttifakı’ndan şartı kendisine bir bakanlık verilmesiydi. Ben ise siyasal iktidarın bir parçası olmaya sıcak bakmıyordum. Bir bakanlıkla neyi değiştirebilirsiniz. Onun için mevcut yapının içinde olmak yerine mevcut yapıyı dışarıdan desteklemek için ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ne de Sayın Erdoğan’dan bir bakanlık talebim oldu. Hiçbirinden olmadı. Sayın Özdağ, 'Cumhur İttifakı bana bakanlık verirse desteklerim’ dedi. Ben de bu talebi Sayın Erdoğan’a ilettim. Son Ümit Bey Numan Kurtulmuş’la görüştü. Bakanlık vermediler. Sayın Özdağ’ın sonra söylediği şey şuydu; ‘Cumhur İttifakı bana bakanlık verirse desteklerim, vermezlerse tarafsız kalacağım' Kılıçdaroğlu'nu desteklemek bizim seçeneklerimiz arasında yoktu."

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