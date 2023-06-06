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Siyaset Sinan Oğan Ümit Özdağ bombasını patlattı! Bakın Cumhur İttifakı'ndan ne istemiş
Siyaset

Sinan Oğan Ümit Özdağ bombasını patlattı! Bakın Cumhur İttifakı'ndan ne istemiş

Yeniakit Publisher
2023-06-06 21:51:00 - 2023-06-06 22:28:08

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda aday olan ikinci turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Ümit Özdağ'ın bakanlık hevesini ifşa etti.

Sinan Oğan katıldığı canlı yayında Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı'ndan bakanlık talep ettiğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşıp İçişleri Bakanlığı'nı ilan eden Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı'ndan da bakanlık istediğini söyleyen Oğan, şöyle konuştu:

Ümit Özdağ, son görüşmemizde Cumhur İttifakı'nı bakanlık vermesi durumunda destekleyeceğini vermezse tarafsız kalacağını söyledi.

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