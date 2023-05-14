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Siyaset Sinan Oğan'dan gizemli paylaşım! "Payız” is coming!" dedi, sosyal medya yıkıldı
Siyaset

Sinan Oğan'dan gizemli paylaşım! "Payız” is coming!" dedi, sosyal medya yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 20:16:00 - 2023-05-14 20:26:53
Sinan Oğan'dan gizemli paylaşım! "Payız" is coming!" dedi, sosyal medya yıkıldı

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde oy sayma işlemi devam ederken “Payız” is coming…" ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "“Payız” is coming…" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası vatandaşlar 'Payız ne demek?' sorusunun cevabını aramaya başladı.

Güncel verilere göre şu an açılan sandıklara göre yüzde 5 oy oranında seyreden Sinan Oğan'ın yaptığı paylaşımdaki 'Payız' kelimesi Zazaca sonbahar anlamına geliyor.


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