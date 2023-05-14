Sinan Oğan'dan gizemli paylaşım! "Payız” is coming!" dedi, sosyal medya yıkıldı
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde oy sayma işlemi devam ederken “Payız” is coming…" ifadelerini kullandı.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "“Payız” is coming…" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası vatandaşlar 'Payız ne demek?' sorusunun cevabını aramaya başladı.
Güncel verilere göre şu an açılan sandıklara göre yüzde 5 oy oranında seyreden Sinan Oğan'ın yaptığı paylaşımdaki 'Payız' kelimesi Zazaca sonbahar anlamına geliyor.