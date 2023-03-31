Sinan Engin'den olay Arda Güler açıklaması! Bunu kimse beklemiyordu...

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler için Fatih Terim ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, A Spor canlı yayınında Son Sayfa programına katıldı. Engin, katıldığı bu programda Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in genç oyuncu için kendisine söylediği sözleri paylaşan Engin, Arda Güler'i Sergen Yalçın ile kıyasladı.

"Sergen Yalçın'ın ilk başladığından daha iyi Arda"

Sinan Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın'ın ilk başladığından daha iyi Arda. Sergen'in kendisine de söyledim bunu. Arda ondan daha önde. Ama sonra Sergen daha fazla geliştirdi kendisini. Arda bu gelişimi sağlayacak mı, gelişime açık. Ama oynaması lazım. Arda'ya şans vermek lazım. Ver formayı ona ya. Ben Fatih Terim'e sordum Arda Güler'i, "Sende olsa ne yapardın?" dedim. "Şu ana kadar 300 kere oynamıştı" dedi.

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