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Sinan Engin: Şenol Güneş'in Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp da Milli takıma...

Yorumcu Sinan Engin, Kasımpaşa Beşiktaş maçı sonrası siyah beyazlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş'in takımdaki geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

23 Aralık 2018 Pazar 01:05
Sinan Engin: Şenol Güneş'in Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp da Milli takıma...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Sinan Engin Beyaz TV'de Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Şenol Güneş mutsuz''

Şenol Güneş'e bakıyorum. Biz bu maçı zaten hiç kazanamayacağız gibi bir görüntü var saha kenarında. Mutsuz bir Şenol Güneş var kenarda. Onun için Şenol Güneş tartışılmaz. Şenol Güneş'e istifa ediyor musunuz? diye sorulmaz. İstifa edilmesi gerekiyorsa Şenol Güneş gelmeden istifa eder.

"Şenol Güneş Beşiktaş gibi takımı bırakıp da Milli takıma gideceğini düşünmüyorum''

Şenol Güneş de bazı belirsizlikleri ortadan kaldıracak. Milli takım mı yoksa Beşiktaş'ta devam etmek mi istiyorum sorularını netleştirmeli. Şenol Güneş'in Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp da Milli takıma gideceğini düşünmüyorum.

Sinan Engin, Ryan Babel konusunda ise, "Ryan Babel ile Beşiktaş muhtemelen anlaşılacak." diye konuştu .

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 01:05
  1. Sinan Engin
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş
  4. Kasımpaşa

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