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Sinan Engin Hasan Şaş'a seslendi: Fenerbahçe rövanşına nasıl gideceksin

Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar hakkında konuştu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:28
Sinan Engin Hasan Şaş'a seslendi: Fenerbahçe rövanşına nasıl gideceksin

Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları Beyaz Tv'de yorumladı.

İşte Sinan Engin'in o açıklamaları:

'İki tane Anadolu takımının maçı gibiydi. Fatih hoca senin takımın hiç yenilmeyecek mi? Ne yaptı hakem sana.

Fatih hoca sen biliyorsun bu teknik heyeti. Bastırarak, küstürerek derbilerde maç kazanılmaz. Senin teknik ekibin bir futbolcuya saldıramazlar. Yarın senin ekibine bir saldırı olursa bunu söylerim. Birazcık kontrol edeceksin.

Jailson vurdu hakem onu atar, Belhanda'yı da atar. Jailson canını zor kurtardı. Hasan Şaş resmen bir boğa gibi, sarı-lacivertli birini arıyor. İnanılır gibi değil.

Bu olaylar her yerde oluyor. Futbolcular aralarında kavga ediyor. Oraya bakıyorsun 50 tane sivil var.

''FENERBAHÇE RÖVANŞINA NASIL GİDECEKSİN''

Sevgili Hasan Şaş, Fenerbahçe rövanşına nasıl gideceksin? Şimdi seni nasıl koruyacağız. Teknik heyet senin futbolcuna saldırır, bunu da tasvip etmiyorum.

Bu görüntüler Brezilya, Arjantin derbilerinde görüyoruz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde iki takımında sıkıntıları var. 2-2'i yediremiyor Galatasaray. Yenilmeyi hiç mi sindiremeyeceksiniz?

Fatih Terim'e bakıyorsun, 1 hafta önce hakemi korumaktan söz ediyor. Kaybettiğin zaman olmuyor. Bir hakem hatasında bazı kulüpler hakeme saldırmak zorunda mı? Hakemin canı sağ olsunn, demeyecek miyiz? Küçük dünyamızın derbisi. Türkiye'nin en büyük derbisi de bu.'

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 12:28
  1. Sinan Engin
  2. Hasan Şaş
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe

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