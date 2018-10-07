Sinan Engin: Galatasaray biraz da Cüneyt Çakır sayesinde kazandı

Sinan Engin, Antalyaspor Galatasaray maçını Beyaz TV'de yorumladı

"CÜNEYT ÇAKIR'DA MUSLERA HAYRANLIĞI VAR"

Muslera'yı biz de seviyoruz ama kuralları uygula. Cüneyt Çakır'ın Muslera hayranlığı var. Maçın başındaki pozisyon faul ve sarı kart verilmeli. Fatih Terim'in hamleleri tabi ki önemli. Bunlar hep vardır. Fatih Terim geldiğinden beri farkını ortaya koydu zaten. Donk'u kenara atmışlardı ve şu anda takımın en iyi oyuncusu oldu.

"DONK'UN ATTIĞI FAUL VAR"

Donk'un attığı golde rakibe dirsek hamlesi var. Kural neyse o. Eğer rakibin ensesine dirseğiyle basabiliyorsa, bu fauldür. Kural değiştiyse bilmiyorum. Bana göre faul ama Cüneyt Çakır veremez. Galatasaray biraz da Cüneyt Çakır sayesinde kazandı.

Fatih Terim, Cüneyt Çakır'ı koruyalım dedi. Bugün kazanamasaydı ne derdi acaba?