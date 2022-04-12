Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı

İsmail Kartal'ın geçici teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçmesi ve sarı-lacivertlileri adeta şaha kaldırması sonrası, herkes deneyimli hocanın gelecek sezonda da takımın başında kalıp kalmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin Beyaz TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Seneye bütçeler daralıyor"

Sinan Engin derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi. Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil." ifadelerini kullandı.