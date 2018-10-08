Sinan Engin Fenerbahçe'deki gruplaşmayı açıkladı: Aatif, Benzia ve Slimani üçlüsü...

Eski futbolcu ve Beşiktaş'ın eski idari menajeri Sinan Engin, Beyaz TV'de Konyaspor - Beşiktaç maçında verilen ve Antalyaspor - Galatasaray maçında verilmeyen penaltı karararlını VAR üzerinden eleştirdi.

Sinan Engin, ayrıca Fenerbahçe'deki kadro dışı hadisesini ve Kuzey Afrikalılar'ın Phillip Cocu üzerinde kurmak istediği baskıyı anlattı.

İşte Sinan Engin'in yorumları:

"VAR'ı kullanıyorsanız adaletli kullanın. VAR sistemi varsa VAR bozulmamalı. Bir tane daha yedek jenaratör kullanılmalı. Mete Kalkavan'a VAR hakemi olmak biraz zor. Çünkü 1 numaralı hakem olduğu için."

"CÜNEYT ÇAKIR DA MUSLERA HAYRANLIĞI VAR"

"Cüneyt Çakır'ın Galatasaray'ın lehine çalmış olduğu penaltıya bakın. Ne kadar çabuk çaldı. Demek görüyorsun. Muslera pozisyonunu görmeme ihtimalin de yok. Göremezsen 4. hakem görür, yan hakem görür."

VAR'a gerek yok. VAR'sız verilecek. Net olarak birinci pozisyonda Muslera'ya sarı kart vereceksin aynı şekilde faul, öteki pozisyonda da penaltıdır. Cüneyt Çakır büyük takımlara durumlara göre idare ediyor. Onda Muslera hayranlığı var."

"AATIF BASKI YAPIYOR! BENZIA OYNAMIYOR..."

"Bu Aatif geçmiş dönemlerde Ali Koç'a bir cevap ermiş. Neyse kenara atılmış sonra. Aatif, Benzia ve Slimani üçlüsü, Nabil Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyorlar. Slimani sonra bu gruptan ayrılıyor. Aatif banko oyuncu oldu da Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyor. Benzia da 2 maçtır bu yüzden oynamıyor."