Sinan Engin duvara fena tosladı! Taraftarlardan büyük tepki..

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in takıma etki ettiğini dile getiren siyah - beyazlı taraftarlar, derbi sonrasında ünlü yorumcu Sinan Engin'e tepki gösterdi. Sinan Engin, Ismael için "Stoperlerden çok akıllı antrenör olmaz ama bakalım." demişti.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmış ancak gösterdiği performansla taraftarlarından beğeni toplamıştı. Siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael ise siyah - beyazlı futbolseverler tarafından geçer not almıştı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ünlü spor yorumcusu Sinan Engin'in sözleri, siyah - beyazlı taraftarlar tarafından yeniden gündeme getirildi.

Teknik direktör Valerien Ismael'in Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından "Büyük risk. Çok kredisi olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir başarısı yok." ifadeerini kullanan Sinan Engin'e Twitter'dan tepki gösterildi.

SİNAN ENGİN'E VALERIEN ISMAEL TEPKİSİ

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçı sonrasında Sinan Engin'in sözlerini hatırlattı ve ünlü yorumcuya göndermeler yaptı. Engin, Ismael'in 3 dil bilmesinin önemsiz olduğunu belirterek, "Kapalıçarşı'da da var, 8 dil biliyorlar. Ben antrenörlüğe bakarım" demişti.

"STOPERLERDEN AKILLI ANTRENÖR OLMAZ"

Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile anlaşması sonrasında konuşan Engin, "Ben antrenörlüğüne bakarım. Stoperlerden çok akıllı antrenör olmaz ama bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımının fark oluşturacağını dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Takımımdan görmek istediğim şey bu. Kalitemiz var. Mantalitemiz oturduğunda daha da fark yaratacağız. Bu da benim işim zaten." dedi.Gelecek haftanın daha kolay geçeceğini vurgulayan Ismael, "İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü." ifadelerini kullandı.