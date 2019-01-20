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Sinan Engin Ali Koç'a seslendi: Diyelim ki bunu röportaj olarak verdik, Fenerbahçe'nin konusu mu?

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi.

20 Ocak 2019 Pazar 10:41
Sinan Engin Ali Koç'a seslendi: Diyelim ki bunu röportaj olarak verdik, Fenerbahçe'nin konusu mu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'deki Cocu röportajıyla ilgili söylediği sözlere Sinan Engin'den cevap geldi.

"Fenerbahçe'nin konusu mu bu?''

Ali Koç'a canlı yayında seslenen Sinan Engin, "Başkan seni çok seviyoruz. Ancak Fenerbahçe'nin konusu mu bu? Senin tek konun bu mu? Diyelim ki bunu röportaj olarak verdik. Fenerbahçe'nin konusu mu? Türk futbolunda mali sıkıntılar yaşanan dönemde biz" dedi.

Sinan Engin ayrıca "Dünya çapında bir teknik direktörü yakalamış Ertem. Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya koşturan Cocu'yu yakaladı Ertem. Biz bunu röportaj gibi de verebilirdik. Ayrıca kötü bir söz de yok. Belaltı yok. Ancak dediğim gibi tarihin en kötü kadrosu, en kötü sportif direktörü var. Fenerbahçe'ye tarihin en kötü günlerini yaşatan ve bu kadroyu kuran Comolli'ye futbolun tek patronu diyorsunuz. O zaman Cocu'yu niye yolladınız?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:41
  1. Sinan Engin
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe

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