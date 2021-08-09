Sinan Çiftçi kimdir? ‘Cin fikirli’ Sinan Çiftçi nereli? Sinan Çiftçi ne iş yapıyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in “Cin fikirli” isim diye bahsettiği Sinan Çiftçi'nin CHP yönetiminin üst kademelerinde bulunan isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabında kendisini CHP'li olarak tanımlayan Sinan Çiftçi, 1994 Bursa Karacabey doğumlu. Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Sinan Çiftçi, siyasete hedefini de açıklamıştı. Sinan Çiftçi hedefinin 2024 yılında Bursa Karacabey belediye başkanı olmak istediğini söylemişti.

Koronavirüs olduktan sonra 50 tweet atan suç örgütü elebaşı Peker, koronavirüse yakalandıktan sonra hayatını kaybeden AK Partili'li eski TBMM Anayasa Komisyonu başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu'yla ilgili bir takımı iddialarda bulundu. Sedat Peker, paylaşımlarında, "Bir gün Abbas Güçlü’nün tartışma programına çıktığında orada bir genç ile tanışır. Sosyal medyasının yönetilmesiyle ilgili bu kişiden yardım alır. Aralarındaki dostluk ilişkisi çoğalınca bu şahsı özel işlerinde de görevlendirir" ifadelerini kullandı.