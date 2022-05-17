Sinan Burhan'dan 'havuz medyası' çıkışı: Darbecilerin konforunu bozdu

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AK Partili Meclis üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuştu.

"'Havuz medya' Türkiye'de tekelleşmenin, kartelleşmenin önüne en büyük engel olmuştur." diyen Burhan, geçmiş dönemlerdeki darbeleri hatırlatarak, "27 Mayıs'ta 'havuz medya'sı yoktu. O yüzden 27 Mayıs oldu. 12 Eylül'de 'havuz medya'sı yoktu. Rejimin kontrolündeki medya vardı. Darbeye neden oldu. Kenan Evren, 'Bizi medya kışkırttı' dedi. 12 Eylül'de 'havuz medya'sı yoktu. 28 Şubat sürecinde Çevik Bir'in açıklamaları vardı. 'Balans ayarı yapsınlar' diyerek medyaya işaret etti. Medya seçilmiş hükümeti devirdi." ifadelerini kullandı.

Burhan, çaıklamasının devamında muhaliflere "Medyada çok sesliliğe alışacaksınız." mesajı verdi.

CHP'li bir meclis üyesi, sırasından Burhan'a seslenerek, "15 Temmuz'da hangi medya vardı?" diye sordu.

"12 Eylül'de medya halkı sokağa çağırsaydı, darbe başarısız olurdu"

Sinan Burhan, 15 Temmuz darbesini medyanın engellediğini hatırlatarak, şu cevabı verdi:

15 Temmuz'da bizim medya dediğimiz medya olmasaydı o zaman darbe olurdu. 12 Eylül'de medya halkı sokağa çağırsaydı, darbe başarısız olurdu.

"CHP’li üyelere cevabını verdik"

Burhan açıklamalarını sosyal medya hesabından, "CHP’li üyelere cevabını verdik .Havuz medyası konforunuzu bozdu. 27 Mayısta “Havuz medyası” dediğiniz medya olsaydı bir başbakanı asamazdınız. 15 Temmuz darbesini havuz medyası önledi. Jakobenler alışacaksınız dedik." notuyla paylaştı.