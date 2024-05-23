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Medya Sinan Burhan'dan gazeteciler için 'yeşil pasaport' çağrısı!
Medya

Sinan Burhan'dan gazeteciler için 'yeşil pasaport' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 22:36:00 - 2024-05-23 22:47:41
Sinan Burhan'dan gazeteciler için 'yeşil pasaport' çağrısı!

Anadolu Yayıncılar Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, gazeteciler için yeşil pasaport çıkartılması çağrısını tekrarladı.

Burhan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek, yeşil pasaport taleplerini ileten Anadolu Yayıncılar Derneği Federasyonu Başkanı Burhan, X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Cumhurbaşkanım dün 365 ticaret odası başkanına yeşil pasaport vereceğinizi açıkladınız. Savaş, uluslararası krizlerde gazetecilerin görevleri gereği yurt dışına çıkmaları gerekiyor. Gazetecilere de bir an önce yeşil pasaport verilmelidir."

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