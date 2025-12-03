  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Medya Sinan Burhan Prof'u yerin dibine batırdı! Hükümet klima mı taksın?
Medya

Sinan Burhan Prof'u yerin dibine batırdı! Hükümet klima mı taksın?

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye genelinde yaşanan tarımsal don olaylarının ardından meyve fiyatları ve rekoltedeki düşüş konularını değerlendirdi. Burhan, 66 ilde yaşanan don afeti nedeniyle oluşan ürün kaybının sorumluluğunu doğrudan hükümete yüklemenin doğru olmadığını savundu.

Tartışma sırasında, meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliği ele alınırken, Burhan, bu durumun doğal afetlerden kaynaklandığını belirtti. Prof. İpek Özkal Özkan'ın "Kiraz yiyemedik" şeklindeki eleştirisine karşılık veren Burhan, durumu şöyle özetledi:

"İpek Hoca, 66 ilde don oldu. Kayısı da yemediniz bu sene. Kiraz da yenmedi. Ben markette bu sene meyve yoktu. Sizin bahçeniz yok mu? Bahçelerinizde meyve var mıydı?"

Burhan, tarımsal üretimdeki kaybın nedenlerini açıklarken, arızi sorunların siyasi eleştiri konusu yapılmaması gerektiği yönünde bir uyarıda bulundu:

"Arızi sorunları da hükümete bağlamayın. Donu da mı hükümet yaptı? Ne yapacak? Yani, klima mı takacak? 66 ilde afet olmuş. Dünyanın her tarafında afetler var."

Sinan Burhan cevap bekleyen soruları sıraladı! Yolsuzluk sanıklarından şoför adına kiralık otel odası
Sinan Burhan cevap bekleyen soruları sıraladı! Yolsuzluk sanıklarından şoför adına kiralık otel odası

Gündem

Sinan Burhan cevap bekleyen soruları sıraladı! Yolsuzluk sanıklarından şoför adına kiralık otel odası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23