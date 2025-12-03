Sinan Burhan Prof'u yerin dibine batırdı! Hükümet klima mı taksın?

Tartışma sırasında, meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliği ele alınırken, Burhan, bu durumun doğal afetlerden kaynaklandığını belirtti. Prof. İpek Özkal Özkan'ın "Kiraz yiyemedik" şeklindeki eleştirisine karşılık veren Burhan, durumu şöyle özetledi:

"İpek Hoca, 66 ilde don oldu. Kayısı da yemediniz bu sene. Kiraz da yenmedi. Ben markette bu sene meyve yoktu. Sizin bahçeniz yok mu? Bahçelerinizde meyve var mıydı?"

Burhan, tarımsal üretimdeki kaybın nedenlerini açıklarken, arızi sorunların siyasi eleştiri konusu yapılmaması gerektiği yönünde bir uyarıda bulundu:

"Arızi sorunları da hükümete bağlamayın. Donu da mı hükümet yaptı? Ne yapacak? Yani, klima mı takacak? 66 ilde afet olmuş. Dünyanın her tarafında afetler var."